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رياضة

يطالب بهذا الأمر ..تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على تأجيل مباراة القمة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:56 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي على قرار اتحاد الكرة المصري بتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الأحد القادم إلى أجل غير مسمى.

وغرد نبيل الحلفاوى عبر تويتر قائلا "‏أقترح أن يحسم الأمن موقفه من الكرة المصرية ببيان يعلن فيه أن تدخله سيقتصر على جانب الحضور الجماهيري من عدمه وتحديد العدد حسب الدواعي الأمنية. وفي حالة الضرورة قد يتدخل بخصوص الملعب. مستبعدا التدخل فيما يتعلق بجدول الدوري.

الوضوح وتحديد المسئوليات يريح الجميع".

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