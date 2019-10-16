ميدو وايهاب جلال وجها لوجه.. قائمة مصر المقاصة لمواجهة المصري بالدوري

اختار احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة٢١ لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة المصرى بقيادة مديره الفنى ايهاب جلال المقرر اقامتها غدا في الأسبوع الرابع بالدوري.



وضمت القائمة كلا من : محمود حمدي ومحمد كوكو وشريف عويس وعاصم سعيد واحمد مودي واحمد ياسين و أحمد صبيحة وعصام صبحي ومحمد دسوقي وشريف حازم ومحمد إبراهيم وحسني فتحي واوتشو وصلاح عاشور وباولن فوافي ومحمد مسعد وشيملس بيكلي وصلاح أمين واودو موسيس وعمرو مرعي وعبد الله مجدي.



وغادر الفريق القاهرة متوجها إلى السويس بعد المران مساء اليوم مباشرة للسويس.



وطلب ميدو بذل اقصي جهد لاستعادة الانتصارات واستغلال كافة الفرص التي تتاح لهم أمام المرمي مشددا على ان المصرى فريق كبير ويضم لاعبين مميزين ويقوده جهاز فنى كفء .

