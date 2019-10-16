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توك شو

مصر خالية من الالتهاب السحائي..رئيس الطب الوقائي: شائعات|فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:25 م
الالتهاب السحائي
الالتهاب السحائي
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توك شو
قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الشائعات المنتشرة بخصوص الالتهاب السحائي لا صحة لها، مشيرا إلى أنهم تلقوا بلاغا لتعرض طفلين بمرض الالتهاب السحائي بالإسكندرية وعلى الفور قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتشكيل فريق من القطاع الوقائي للتحري من الواقعة والوقوف على حقيقة الأمر.

وأضاف الدكتور علاء عيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" المُذاع على قناة " أون إي" أن الحالة الأولى كانت في مستشفى "الأندلسية"، مشيرًا إلى أن الدكتور قال في بداية التشخيص إن المريضة تعاني من اشتباه الالتهاب السحائي وتم عزل الحالة و عمل التحاليل و الفحوصات اتضح أن الطفلة لم تتعرض لهذا المرض.

وأشار علاء عيد، إلى أن الحالة الثانية دخلت مركز الاسكندرية لطب الأطفال و اشتباههم في الالتهاب السحائي و لكن بعد تشخيصها وعمل الفحوصات اللازمة تم التأكد من عدم إصابة الطفلة بهذا المرض.

واوضح أن الحالة الثالثة توفيت في مستشفى جامعة الإسكندرية لتعرضها لفشل في عضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية و حموضة بالدم، لافتًا إلى أن التقرير النهائي لجامعة الإسكندرية يؤكد خلو الحالة من مرض الالتهاب السحائي.

وأكد أن وزارة الصحة سانويًا تطعم من 6.5 لـ 7 مليون تلميذ من أولي حضانة و ابتدائي واعدادي والثانوية بالمجان ولا يوجد هذا التطعيم خارج وزارة الصحة وأن مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط اللي تطعم أولادها، موضحًا أن مصر خارج إلتزام الإفريقي للالتهاب السحائي، مؤكدًا أن مصر خالية من مرض الالتهاب السحائي.
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