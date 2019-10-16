دون مقدمات.. حبوب تخسيس تتسبب في موت مفاجيء لفتاة

خلال تواجدها في ملهى ليلي روسي (نايت كلوب) مع أصدقائها سقطت فتاة مراهقة ميتة فجأة بسبب تناولها لحبوب الحمية "لتظل نحيفة"، حيث أعلنت وفاتها نتيجة للسكتة القلبية.



كانت الطالبة «أنستازيا» البالغة من العمر 19 عامًا مع أصدقائها عندما انهارت وماتت بعد أن أخبرتهم عن شعورها بتوعك في حوالي الساعة الرابعة صباحًا، واعتقدوا بأنها شربت زجاجة بيرة قبل وفاتها وفقًا لصحيفة ميرور.



أعلن المسعفون الذين تم استدعاؤهم إلى نادي الأوبرا الليلي في بارناول روسيا، وفاتها في مكان الحادث قائلين إنها عانت من "السكتة القلبية"، بينما صرحت إحدى صديقات أنستازيا بأنها لم ترها تشرب البيرة طوال الليل.



حاول الناس في الملهى بذل قصارى جهدهم لمساعدتها طوال الأربعين دقيقة بينما كانوا ينتظرون سيارة الإسعاف، ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية بما في ذلك مصادر من صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية اليومية، كانت أنستازيا تتناول أقراصًا خاصة "للبقاء نحيفة".



قالت أسرتها بأنها كانت تعاني من انخفاض مستويات الهيموجلوبين وشعرت بالإغماء في وقت مبكر من اليوم قبل أن تذهب إلى النادي، وفي الوقت نفسه قال اختصاصي التغذية "دينيس فوجول" إن حبوب الحمية المستخدمة بشكل سيئ قد تكون قاتلة، مضيفًا: "تشمل الأدوية التي تقلل الشهية، وغالبًا ما تكون تلك المنشطات النفسية التي تكبت الجوع وتفرط في الجهاز العصبي".