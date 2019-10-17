مفاجأة برلمانية بشأن معايير حذف المواطنيين من التموين

طالب اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التموين والتجارة بضرورة تغيير المعايير، التى وضعتها لحذف غير المستحقين لدعم التموين والتى احدثت الكثير من المشاكل خلال تطبيق الـ 4 مراحل الفترة الماضية، وتم استبعاد مواطنيين يستحقون للدعم.



وتابع حسن السيد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، بعض المعايير تسببت فى خروج مواطنين من الدعم وهم مستحقين له مثل معيار " المواطن الذى يتعدى استهلاكه للكهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا يصبح خارج المنظومة"، موضحا ان بعض المواطنين يكون لديه عدد من الاولاد المتزوجين ويسكنون جميعا فى "عقار واحد" بعداد كهربائى واحد، فنجد انه عند تقسيم المستخدم للعقار لا يتعد الـ 1000 كيلو وات بالنسبة للأسره الواحدة.



وأضاف: معيار الأسرة التى لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا تصبح خارجة عن دعم التموين، غير دقيق كذلك لأنه بالنظر للحالة الاقتصادية للفلاح نجد ان عائد محاصيلهم و ثروتهم الحيوانية لا تحقق مكاسب تذكر ان لم تكن تخسر نتيجة ارتفاع تكلفة الزراعة وتربية المواشى، حتى وان كانت حيازة الاسرة الواحدة اكثر من 15 فدانا.



وفيما يتعلق بمراحل حذف المواطنين من منظومة التموين والتظلمات الكثير التى توجه بها المحذوفين للمسئولين، جاء الرد سريعا من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تأكيد أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".



وعلى إثر ذلك أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، ﻭأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.



ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية من حذف مليون و١٠٠ ألف مواطن غير مستحقين للدعم " بتاريخ 15 أكتوبر 2019 وحذف دافعي ضرائب ٤٠ ألف جنيه من الدعم.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه لا صحة لما تم نشره من محددات الاستبعاد للمرحلة الخامسة، وحيث أن الوزارة تتلقي طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة، ولم يتم تحديد أي مراحل جديدة حتى الآن.



وتؤكد الوزارة استمرارها في إضافة الفئات الأكثر احتياجًا وكذلك قبول التظلمات حتى أخر أكتوبر الجاري، وأي تظلم يمر عليه أسبوعان يتم عودة الصرف لحين البت ويتم ارسال رسالة وجار مراجعة التظلم.



والوزارة إذ تهيب بكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في صياغة الأخبار، وتشكر كافة المواطنين الذين يتعاملون معها وتؤكد انه لن يضيع حق أي مواطن في الدعم.



يشار إلى ان وزارة التموين وضعت 12 معيارا للمرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين تتمثل فى:



- أن يكون استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريا.



- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات.



- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.



- الاسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.



- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.



- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.



- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.



- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.



- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.



- الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.



- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.