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الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن مسيرة عطاء وتاريخ المشير محمد الجمسى.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:34 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، فيلما تسجيليا عن مسيرة عطاء وتاريخ "المشير محمد الجمسى"، وذلك خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى، التابعة للقوات المسلحة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وتعد كلية الطب العسكرى، أحد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى صدق على إنشائها وقت توليه وزارة الدفاع، وذلك للارتقاء بمهنة الطب فى القوات المسلحة، لخدمة القطاعين العسكرى والمدنى، وكانت من أهم توصياته، ضرورة التعاون مع الجامعات العالمية، بهدف تخريج جيل من الأطباء على مستوى العالم.

ويعد تخريج الدفعة الأولى لكلية الطب العسكرى، هو أحد أهم الإنجازات التى حدثت فى قطاع الصحة خلال العقود الماضية.

يذكر أن الرئيس السيسى وصل منذ دقائق إلى حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.
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