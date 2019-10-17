على هامش مؤتمر القاهرة دبي العقاري.. خبراء: سوق العقارات المصري في قوة متزايدة.. ونقل الخبرة المعلوماتية للإمارات ضرورة ملحة

عبير عصام: السوق العقاري بمصر في قوة متزايدة

طارق شكري: نقل الخبرة المعلوماتية للإمارات ضرورة ملحة

المري: نستهدف خلق منصة تفاعلية لتعزيز الاستثمار بين البلدين

ماجدة راشد: 170 سيدة مصرية ساهمت في القطاع العقاري بدبي بـ223 مليون درهم

انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر " القاهرة دبي العقاري"، الإصدار الأول تحت عنوان " تخطيط وتصميم إستراتيجيات المدن العمرانية الذكية"، ومن جانبها رحبت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال بالضيوف، مشيرة إلى أن المؤتمر يستهدف في إصداره الأول تعزيز التعاون بين مصر والإمارات، والذي وقعه المجلس مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال العام الماضي علي هامش مؤتمر سيتي سكيب دبي.وأشارت عبير عصام خلال كلمتها علي هامش مؤتمر " " القاهر دبي العقاري"، الإصدار الأول تحت عنوان " تخطيط وتصميم إستراتيجيات المدن العمرانية الذكية"، والذي ينظمه المجلس بالتعاون مع غرفتي التطوير العقاري ومواد البناء وجمعية مستثمري أكتوبر، أن هناك هدفا مهما لوجود دور كبير للسيدات العربيات بالقطاع العقاري.وأضافت عصام، أن المؤسسات التي وقع العربي لسيدات الأعمال معها وعلي رأسها المعهد العقاري ودائرة الأراضي والأملاك، يستهدف تنشيط سبل التعاون لدعم القطاع العقاري بمصر والعالم العربي من خلال خطط محددة ووفق دراسة مسبقة، مشيرة إلي ان دائرة الأراضي والأملاك لها دور حيوي في تنشيط التصرفات العقارية واليومية وله تأثير مهم في المتعاملين بالقطاع العقاري والمهتمين بالاستثمار العقاري بدبي.وأكدت أن سوق العقارات بمصر في قوة متزايدة يومية، ولدينا ما يؤهلنا لخلق التنافسية لما يوفره لها المناخ السياسي والاقتصادي والدعم الكبير من الدولة للقطاع يجعل منه قاطرة حقيقية، مضيفة " الصناعة في مصر لا تمرض ولا تموت".من جانبه قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن اللقاء بحسب تقديري لابد أن يتطرق إلى القدرة الهائلة للامارات في التطور الهائل في القطاع العقاري، حيث استطاعت الإمارات بناء 14 مدينة جديدة يتجاوز عدد السكان فيها 40 مليونا، وتحويل الرقمنة إلى جزء من نهج الحياة.وأكد شكري، أن التطور العقاري بمصر يسير بخطي ثابتة وقوية ولديها القدرة علي التوسع في القطاع العقاري واستقبال الاستثمارات فيه بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن اللقاءات الثنائية بين الطرفين تعكس حجم التعاون بين مصر والإمارات.من ناحتيها قالت هند عبيد المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، إن التعاون بين المعهد العقاري والمجلس العربي لسيدات الأعمال، يستهدف خلق منصة تفاعلية بين الطرفين، وتعزيز أهمية الإنسان في مجتمع عربي متوحد، ونناقش عديد الفرص بين كافة الأطراف المشاركة في المؤتمر.من ناحيتها استعرضت ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار بدائرة الأراضي والأملاك بحكومة دبي، أبرز الأرقام التي حققها القطاع العقاري بدبي خلال الفترة السابقة، حيث بلغت 80 مليار درهم في 2018، مشيرة إلى أن التواجد اليوم يستهدف تعزيز التواصل وتأكيد أهمية دور المرأة في القطاع العقاري.وأشارت ماجدة، الى أن حجم الاستثمارات الخاصة بالسيدات بدبي وصل لـ 30 % بقيمة 12 مليار درهم، فيما ساهمت 170 سيدة مصرية في القطاع العقاري بدبي بقيمة 223 مليون درهم، مضيفة أن " دبي" تقدم الكثير لتشكيل قاعدة كبيرة من السيدات لتعزيز مشاركة المراءة في القطاع العقاري.من ناحيته قال وليد عباس مشاعد وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، إن الحكومة تستهدف في خطتها الخاصة بالمدن الجديدة، حيث تمت دراسة إنشاء 30 مدينة وجار العمل في 14 مدينة منها، مما يوفر خدمات تقنية كاملة، من خلال المدن الذكية.وأكد عباس، أننا نسير بخطي ثابتة نحو مزيد من التحسين في حياة المواطن المصري ودعم الاستثمار العقاري بمصر وفق خطط مدروسة، وتخفيف الزحام وتحويل العاصمة الإدارية لمدينة تاريخية جديدة.