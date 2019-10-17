العاهل البحريني يصدر أمرا ملكيا بتعيين مستشار للأمن القومي

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أمر ملكي بتعيين اللواء الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كمستشار للأمن الوطني للبلاد.



وجاء في المادة الاولى من الامر الملكي وفقا وكالة الأنباء البحرينية أنه يعين اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشارًا للأمن الوطني، ويتبع رئيس مجلس الدفاع الأعلى



ويتولى الإشراف على سياسات واستراتيجيات الامن الوطني لمملكة البحرين بما يكفل ويحفظ المصالح العليا الداخلية والخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة .



وجاء في المادة الثانية انه يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.