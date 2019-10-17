Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العاهل البحريني يصدر أمرا ملكيا بتعيين مستشار للأمن القومي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:41 م
العاهل البحريني
العاهل البحريني
Advertisements
قسم الخارجي
أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أمر ملكي بتعيين اللواء الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كمستشار للأمن الوطني للبلاد.

وجاء في المادة الاولى من الامر الملكي وفقا وكالة الأنباء البحرينية أنه يعين اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشارًا للأمن الوطني، ويتبع رئيس مجلس الدفاع الأعلى

ويتولى الإشراف على سياسات واستراتيجيات الامن الوطني لمملكة البحرين بما يكفل ويحفظ المصالح العليا الداخلية والخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة .

وجاء في المادة الثانية انه يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاهل البحرين يصدر مرسوما جديدا بتعديل وزاري

ترشيحاتنا

بـ العباية.. شيرى عادل بإطلالة محتشمة

العاهل البحريني يصدر أمرا ملكيا بتعيين مستشار للأمن القومي

هل يجوز للمعتدة أن تذهب لابنها وتعود في نفس اليوم ؟ الإفتاء توضح

رضوى الشربينى: ما حدث فى لبنان معجزة إلهية بكل المعاني

السيسي: المجاملة فساد .. وهنسبق الدنيا لو تابع كل مسئول عمله.. فيديو

استهداف القائمين على تصنيع المخدرات.. الداخلية تداهم مصنع هيروين بالشرقية.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جيب حمراء قصيرة.. منة فضالى في أحدث ظهور

بـ العباية.. شيرى عادل بإطلالة محتشمة

بسبب مرض نادر.. أطول رجل في أمريكا مهدد بالموت.. شاهد