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برلمان

برلمانية مشيدة بوزيرة الهجرة: مستوى راق في الأداء خلال فعاليات مؤتمر مصر تستطيع

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:43 م
النائبة نانسي مع
النائبة نانسي مع وزير الهجرة
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أشادت النائبة نانسي سمير نصير بجهود وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم في تنظيم فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت نانسي سمير في تصريحات لها " شرفت على مدار يومين بالمشاركة حضور فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية لوزارة الدولة للهجرة و شئون المصريين في الخارج و تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حيث تضمنت الفعاليات عدة جلسات شارك بها العديد من السادة الوزراء و نماذج مشرفة تلقي الضوء على نجاحات أبناء الوطن بالخارج رغبتهم في دعم الدولة في طريق التنمية والتقدم بالخبرات والأفكار والاستثمار".

وتابعت أن المؤتمر باب فتحته معالي الوزيرة نبيلة مكرم وكأن المصريين بالخارج يقفون على الأبواب ينتظرون الإشارة، مشيدة بتميز وزيرة الهجرة والمستوى الراقي لها في الأداء.
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