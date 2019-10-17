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توك شو

حزب الاتحاد الديمقراطي السوري: الخطوة الأهم الحفاظ على السيادة والحدود.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:16 م
قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
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قسم التوك شو
قال صالح مسلم، الناطق باسم حزب الاتحاد الديمقراطي السوري، إن الاعتداء التي حدث علي سوريا ومازالت مستمرة يهدف الي احتلال جزء من الأراضي السورية لذلك يجب علي المواطنين السوريين الحفاظ على السيادة السورية على أراضيها.

وأضاف صالح مسلم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار" المذاع علي قناة "فرنسا 24 " أنه بوساطة روسيا جرت محادثات بين القوى العسكرية في سوريا التي تتمثل في قوات سورية الديمقراطية والحكومة السورية وتوافقوا وتم اتخاذ قرارات للحفاظ علي الحدود السورية بالانتشار المشترك على الحدود السورية.

وأوضح الناطق باسم حزب الاتحاد الديمقراطي السوري، أن الهدف من ذلك الاشتراك العسكري بين قوات سورية الديمقراطية والحكومة السورية منع احتلال الدولة التركية لشمال و شرق سوريا كما فعلت واحتلت جزء من شمال غرب سوريا.

وتابع صالح مسلم، أن الخطوة المهمة الآن هي الحفاظ على السيادة السورية والحدود السورية من الاحتلال التركي ومن بعدها يمكن ان تبدأ المباحثات والحوارات حول كيفية إيجاد حل سياسي لسوريا بأكملها.
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