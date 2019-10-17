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أخبار العالم

انتهاء فترة مراجعة القوائم الانتخابية استعدادًا للانتخابات الرئاسية الجزائرية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:57 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
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أ ش أ
اختتمت، اليوم الخميس، عملية مراجعة القوائم الانتخابية بالجزائر استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.
وكانت عملية مراجعة القوائم الانتخابية قد بدأت يوم 22 سبتمبر الماضي واستمرت حتى يوم 6 أكتوبر الجاري، قبل أن تقرر السلطة المستقلة للانتخابات فتحها مرة أخرى في الفترة من 12 – 17 أكتوبر الجاري، في خطوة قالت إنها تأتي استجابة للطلب الملح للمواطنين الشباب للتسجيل في القوائم الانتخابية وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري.

وكانت الفترة الأولى للمراجعة قد شهدت تسجيل 128 ألف مسجل جديد في القوائم الانتخابية وحذف 40 ألف حالة وفاة بالإضافة إلى 75390 ملفا خاصا بتغيير الإقامة.
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