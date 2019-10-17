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مرأة

للرجال فقط .. ثمرة تساعد في الحفاظ على صحة البروستاتا وتحسين الصحة الجنسية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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قسم المرأة
لا يعلم كثير من الناس عن فوائد بذور قرع العسل وفائدتها، فهي غنية بالزنك والمغنيسيوم وكثير من المعادن الهامة للجسم، بالإضافة للكالسيوم والفوسفور، كما أنها مصدر كبير للبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وفيتامينات ب ، والبيتا كاروتين.

أشار موقع " bold sky" للفوائد العديدة لقرع العسل، حيث أكدت بعض الدراسات أن تناول 50 جراما من بذور قرع العسل المطحونة ضمن أطباقك اليومية يساعد فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم ، وتنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين نوعية النوم والمساعدة في عملية الهضم.

ومن ناحية أخرى يساعد وجود الأحماض الدهنية أوميجا 3 في تحقيق التوازن بين الهرمونات و تقوية العظام وتكوين خلايا الدم الحمراء، كما تعمل مضادات الأكسدة على الحد من الالتهابات.

تلعب بذور قرع العسل دور فعال في الحفاظ على مستويات هرمون تستوستيرون صحية فهى مصدر جيد للبروتين والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم التي تعتبر العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لتحسين الصحة الجنسية للرجال وتعزيز صحة البروستاتا.
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