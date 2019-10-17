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أخبار البلد

البرلمان الأوروبي يطالب بتوقيع عقوبات اقتصادية على تركيا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:24 م
صدى البلد
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أ ش أ
طالب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ إجراءات وعقوبات شديدة ضد تركيا، على خلفية ما وصفه "عملها الحربي" في الشمال السوري.

ونقلت شبكة "يورونيوز" عن ساسولي قوله - خلال مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه بزعماء الدول الأعضاء في الاتحاد، على هامش القمة الأوروبية اليوم الخميس في بروكسل - : "هذه ليست عملية شرطة ولكن عمل حربي تقوم به دولة عضو في الناتو"، "علينا أن نفعل ما هو ضروري للتأكد من توقف التدخل العسكري التركي"، مطالبًا بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

وتابع: "يجب أن نفكر في العقوبات الاقتصادية عند البت في الإجراء الذي يجب اتخاذه فيما يتعلق بالحكومة التركية. يجب أن تستهدف العقوبات الأفراد والشركات ويجب ألا تؤثر على المجتمع المدني وشعب تضرر بالفعل من الأزمة الاقتصادية في البلاد".
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