يرضخ ويركع وينهزم بالقاضية.. أحمد موسي يعلق على إجبار ترامب لـ أردوغان بوقف القتال في سوريا

علق الإعلامى أحمد موسي مقدم برنامج على مسئوليتى على قناة "صدى البلد" على اتفاق نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الخميس، بشأن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف إطلاق النار في شمال سوريا.



كتب أحمد موسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "كما قلت أردوغان دلدول ترامب، يرضخ ويركع وينهزم بالقاضية، وقف العدوان التركي واحتلال سوريا، اتفقت أمريكا مع السفاح أردوغان علي الانسحاب للخلف وهو مهزوم".



وتابع "أن السفاح أردوغان لم يحقق أطماعه ويعود كما جاء يجر الخيبة ولعنات البشرية جمعاء #هزيمة_السفاح_اردوغان".



وقال بنس في مؤتمر صحفي: "تركيا ستوقف العملية العسكرية للسماح بانسحاب وحدات حماية الشعب خلال 120 ساعة".



وأضاف: "كل العمليات العسكرية ستتوقف"، مشيرا إلى أن العملية العسكرية التركية ستنتهي عندما يكتمل الانسحاب.



وتابع: " أمريكا بدأت بالفعل تسهيل الانسحاب الآمن للقوات الكردية".





يذكر أن الإعلامي أحمد موسى، أطلق أمس الخميس هاشتاج #اردوغان _ دلدول_ ترامب، والذى لاقى ردود فعل إيجابية وأصبح ترند وتفاعل مع الآلاف.

