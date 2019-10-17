مظاهرات في لبنان ضد الأوضاع الاقتصادية.. فيديو

خرجت تظاهرات في عدة مناطق لبنانيه، وذلك تنديدا بالظروف الاقتصادي في البلاد، والفساد الذي تواجه البلاد.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لتظاهرات في الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت، وقال المشاركون شعار "ثورة ثورة".وكانت لبنان قد شهدت حرائق ضخمة في العديد من المناطق، خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تدمير العديد من المناطق هناك.وأعلنت الحكومة اللبنانية إطلاق تحقيق بِشأن الحرائق للوقوف على المتسبب فيها.