رسميا.. تأجيل كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد.. تعرف على موعد المباراة

أعلنت لجنة المسابقات فى الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا تأجيل مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد إلى يوم 18 ديسمبر المقبل على ملعب "كامب نو".



وكانت اللجنة رفضت طلب رابطة الليجا بنقل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد إلى ملعب "سانتياجو برنابيو".



ونقلت لجنة المسابقات الأمر إلى ريال مدريد وبرشلونة والرابطة ليقدموا اقتراحاتهم قبل الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة بشأن احتمالية تأجيل المباراة وموعد مباراة التى ستكون مؤجلة.



وكانت تقارير إعلامية قد أكدت اليوم الخميس، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد استقر على تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والذي كان من المقرر إقامته 26 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا على ملعب "كامب نو".



واستقر الاتحاد الإسبانى على تأجيل الكلاسيكو بعد الإطلاع على تقرير الشرطة المحلية فى كتالونيا، والذى يرجح عدم إقامته فى "كامب نو" بسبب الأحداث الراهنة التى يشهدها إقليم كتالونيا.