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اقتصاد

المالية: نوفمبر المقبل آخر موعد لإصدار بطاقات ميزة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:30 ص
كارت ميزة
كارت ميزة
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محمد يحيى
حددت وزارة المالية، أول الشهر المقبل، آخر موعد لحصول المواطنين على بطاقات الدفع مقدمًا "ميزة" مجانًا عبر 5 بنوك "مصر، الأهلي، القاهرة، مصر، الزراعي المصري، التجاري الدولي".

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الكارت الذي يستخدم في الدفع الإلكتروني للجهات الحكومية يصدر من البنوك المذكورة.

وبدأت الحكومة في مايو الماضي، إغلاق الحسابات والمعاملات الورقية التقليدية وخصوصا في إجراءات صرف الرواتب من الجهات الخاضعة للموازنة العامة، إذ تستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق العام وتعظيم الخدمات الرقمية البنكية والبطاقة مسبقة الدفع، لا تحتاج إلى فتح حساب بنكي، ويحصل عليها العميل من البنك، ويشحنها بالمبلغ الذي يريده، من أجل استخدامها في سداد مدفوعاته الإلكترونية.

وتتيح بطاقة ميزة نفس الخدمات المقدمة من شركتي "فيزا، وماستر كارد"، ولكن "ميزة" يتم استخدامها محليًا فقط داخل مصر، فيما تتيح الشركتان الأخريان استخدام بطاقتهما داخل وخارج مصر.
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