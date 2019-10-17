حكم الشرع في نسيان الشيء المنذور به.. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نسيان الشيء المنذور في النذر يسقط النذر فلا نستطيع أن نكلف أحدا بنذر لم يحدده الناذر، فالأصل هو براءة الذمة، فإن تذكر ما نذره عليه الوفاء به.



نسيان العدد في النذر

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، الإنسان رفع عنه الخطأ والنسيان أي "أننا لم نكلف بما نسينا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم".



وأضاف خلال إجابته على فتوى وردت إلى موقع دار الإفتاء المصرية لشخص يقول: نذرت أكثر من مرة لله عز وجل أن أقوم بأعمال بر وخير، ولكن نسيت. فماذا أفعل؟ قائلا: "عليك أن تأخذ بالعدد الأقل فإذا كنت تشك بانك نذرت مرتين أو ثلاث فخذ بالأقل أو ما يغلب على ظنك وذلك لأنك نسيت والنسيان لا يقع اثمه على الإنسان.



كفارة النذر

كفارة النذر هى إطعام 10 مساكين أو إخراج قيمتها ماليًا، وإن لم يستطع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، والكفارة تلغى النذر ولا يكون عليه شيء