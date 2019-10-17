الكاف يكشف موعد إعلان ملعب مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد الإعلان عن ملعب مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك ، بعدما توج الأبيض بكأس الكونفدرالية والترجي بلقب دوري الأبطال على حساب الوداد في مباراة شهدت أحداثا مثيرة .



وقال سايمون أدامو مدير المسابقات بالكاف فى تصريحات صحفية ان الاعلان عن ملعب مباراة السوبر سيتم خلال أسبوعين ، مشيرا إلى أنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن إقامة المباراة في قطر كما حدث في الموسم الماضي بمباراة الترجي والرجاء البيضاوي.



وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، أصدر بيانا منذ قرابة الشهر، حول مباراة كأس السوبر الإفريقى، والتى من المقرر أن تجمع طرفيها الترجي التونسي بطل دورى أبطال أفريقيا مع الزمالك بطل الكونفدرالية.



وقال بيان الكاف عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، "تويتر": " التقارير المنتشرة عن موعد ومكان إقامة كأس توتال للسوبر الإفريقي غير صحيحة على الإطلاق، التفاصيل والمكان والموعد الرسمي سيتم إعلانه عبر الموقع الرسمي والحسابات الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فور تحديده رسميا".

