مفارقات طفيفة بين أزمة تأجيل القمة وكلاسيكو الأرض .. تفاصيل

يواجه إثنين من أقوي 10 دربيات حول العالم أزمة التأجيل، تختلف المعطيات والمسافات لكن يبقى سبب التأجيل تحت مسمى "أسباب أمنية"، لكن الإختلاف جاء في تلقي الأندية لخبر التأجيل وتوابع ترحيل ميعاد المباراة.



أعلنت لجنة المسابقات فى الاتحاد الإسبانى لكرة القدم اليوم الخميس رسميا تأجيل مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد إلى يوم 18 ديسمبر المقبل على ملعب "كامب نو".



واستقر الإتحاد الإسبانى على تأجيل الكلاسيكو بعد الإطلاع على تقرير الشرطة المحلية فى كتالونيا، والذى يرجح عدم إقامته فى "كامب نو" بسبب الأحداث الراهنة التى يشهدها إقليم كتالونيا.



الأمر كان مشابهًا في مصر بعد تأجيل مباراة "القمة" بين الأهلي والزمالك إلي أجل غير مسمي بعد بسبب الرفض الأمني، لكن فيما يلي نعرض كيف كانت التصريحات وردود الفعل من قبل إدارات الأندية والاتحادات علي خبر التأجيل.



قال خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "تم تداول العديد من التسريبات الخاصة بموعد إقامة المباراة إذا ما تم تأجيلها ويتم نسبها إلى الاتحاد الإسباني، لا أعتقد أن أن الاتحاد قد قرر لعب المباراة في تاريخ 18 ديسمبر، من ينبغي عليه تحديد موعد الكلاسيكو هي لجنة المسابقات".



وأضاف: "لا يمكن إقامة الكلاسيكو في يوم 18 ديسمبر، سيتم عقد بعض الاجتماعات خلال الأيام المقبلة من أجل حسم الأمر وتحديد موعد المباراة إذا ما تم إتخاذ قرار التأجيل".



علي الجانب الأخر لم يكن هناك أي تصريحات تشير إلى إمكانية تأجيل المباراة من قبل عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، منذ تولي عمرو الجنايني اللجنة الخماسية أكد في تصريحات له أن جدول الدوري المصري الممتاز سيسير في الاتجاه الصحيح مثلما يحدث في الكرة الأوروبية والانجليزية ، مشيرا إلى موعد انطلاق الدوري المصري وتحديد نهايته دون وجود أي تداعيات للتأجيل.



ولكن ماذا كان رد الأندية على قرار التأجيل، ووافق برشلونة على التأجيل لكنه رفض أن يخوض المباراة علي أرض ملعب "سانتياجو برنابيو".



ولم يبد ريال مدريد اعتراضًا على مناقشات رابطة الدوري الإسباني بشأن تأجيل الكلاسيكو، مؤكدًا على جاهزيته لخوض الموقعة المرتقبة في الموعد الذي تحدده رابطة الليجا، مسجلًا اعتراضه على اللعب داخل سانتياجو برنابيو.



وفي مصر كان هناك إختلافًا حيث أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيانًا يؤكد فيه على أحترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم. ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع أستغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.



وأعلن المجلس رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها.



فيما أكد رئيس نادي الزمالك موافقته علي قرار الأمن علي تأجيل مباراة القمة، لكنه رفض خوض مباراة المقاولون العرب قبل أن يوافق في نهاية المطاف.

