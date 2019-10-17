مشادة كلامية بين زوج المتبرعة بكبدها لإنقاذه وزوجته على الهواء.. فيديو

قال يسري زوج السيدة رحاب التي تبرعت بجزء من كبدها لإنقاذه، إن المشاكل الأسرية لا تحل علي المنصات الإعلامية، حيث طلب من اهل زوجته الجلوس لحل مشاكل بشكل ودي، مؤكدا "انه بقاله سنتين بيجري علي ايجاد حل".



وتابع، "يسري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "تامر أمين" في برنامج "اخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أنه لم يظلم زوجته يوما ولا ينوي ظلمها، حيث يسعى لتوفير متطلباتها كاملة بعد خلافهما، مؤكدا "هي زوجتي وام بنتي الوحيدة"، فضلا عن تبرعها بفص من الكبد لإنقاذه.



ذلك وعلقت زوجة "رحاب فتحي"، قائلا إن أقاربه حاولوا الصلح بينهم منذ بداية الخلاف الذي امتد لعامين، ولكنها بعد ذلك اكتشف خيانته لها، حيث ضيع كل حقوقها كاملة، بعد إنقاذها حياته بتبرعها بفص من الكبد.



وأشارت "رحاب"، إلي أن والدها يرفض الجلوس مع زوجها "يسري" نظرا لما ظهر من خيانة ومكر، مؤكدا "ده خان العيش والملح"، حيث استخرج ضدها حكم بالحبس، ليتركها 3 أيام كاملة محبوسة.



في صدد ذلك علق زوجها يسري، قائلا إنه لا تعليق علي حكم القضاء، مؤكدا "انه القاضي حكم بسنة حبس لأنه معاه الحق"، حيث كان يدافع عن نفسه، معلنا عن رغبة في الصلح والتراضي مع عائلة زوجته.







