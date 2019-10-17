Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

باريس سان جيرمان يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة نيس غدا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:42 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
استعاد فريق باريس سان جيرمان الثنائي المصاب من خلال قائمته لمواجهة نيس يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 10 من الدوري الفرنسي.

وشهدت القائمة عودة كل من كيليان مبابي، إدينسون كافاني، بعد غياب طويلة منذ أغسطس الماضي بسبب إصابة في الفخذ.

وشهدت القائمة غياب نيمار الذي تعرض لإصابة عضلية مع منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولية وسيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام.

ويغيب عن الفريق إدريسا جاي لاعب وسط الميدان بعد إصابته بإجهاد عضلي يغيب علي إثرها لمدة 10 أيام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب مبابي وكافاني

باريس سان جيرمان في ورطة بعد غياب الثنائي المرعب وإصرار نيمار علي الرحيل

4 نجوم يغيبون من باريس سان جيرمان قبل لقاء ريال مدريد بدوري أبطال اوروبا

باريس سان جيرمان يؤكد غياب نجمي الفريق أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات.. البرلمان يناقش صرف الـ 5 علاوات الأحد

تعرف على الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد دخوله المستشفى

الخطيب في خطر .. الطبيب المعالج يكشف تطورات حالته الصحية

نشرة البرلمان| بشرى لأصحاب المعاشات.. البرلمان يناقش صرف الـ 5 علاوات الأحد.. ومفاجأة حول تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بـ الصناديق الخاصة

ناصر ماهر يكشف سبب رحيله عن الأهلي عقب تألقه مع سموحة.. فيديو

بعد التحقيقات.. قرار عاجل من وزير الطيران بشأن واقعة قيادة محمد رمضان لـ طائرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة.. طفلة عمرها 10 أعوام تقدم على الانتحار بمنزل عائلتها

بدون مكياج و بملابس كاجوال .. طليقة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

ملكة بريطانيا تبحث عن خادم شخصي جديد لقصر باكنجهام.. لن تصدق الراتب