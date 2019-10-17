باريس سان جيرمان يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة نيس غدا

استعاد فريق باريس سان جيرمان الثنائي المصاب من خلال قائمته لمواجهة نيس يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 10 من الدوري الفرنسي.



وشهدت القائمة عودة كل من كيليان مبابي، إدينسون كافاني، بعد غياب طويلة منذ أغسطس الماضي بسبب إصابة في الفخذ.



وشهدت القائمة غياب نيمار الذي تعرض لإصابة عضلية مع منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولية وسيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام.



ويغيب عن الفريق إدريسا جاي لاعب وسط الميدان بعد إصابته بإجهاد عضلي يغيب علي إثرها لمدة 10 أيام.