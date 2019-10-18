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رياضة

مفاجأة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي أمام الترجي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:22 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد الإعلان عن ملعب مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك المقرر إقامتها في دولة "قطر"، بعدما توج الأبيض بكأس الكونفدرالية والترجي بلقب دوري الأبطال على حساب الوداد في مباراة شهدت أحداثا مثيرة .

وقال عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي في تصريحات صحفية إنه فى حال صدور قرار بإقامة المباراة بقطر فيمكن للزمالك الاعتراض رسميا على خوض المباراة وبعدها تدعو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي أعضاءها لاجتماع طارئ والنظر في أسباب رفض الزمالك خوض المباراة.

وتابع المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي أن رفض طرف خوض لقاء السوبر، هى واقعة لم تحدث من قبل في تاريخ الكاف، وأن اللائحة في هذه الحالة تنص على اتخاذ لجنة المسابقات قرارا باستبعاد الطرف الرافض لخوض اللقاء واختيار وصيف الكونفدرالية بدلا منه.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، أصدر بيانا منذ قرابة الشهر، حول مباراة كأس السوبر الإفريقى، والتى من المقرر أن تجمع طرفيها الترجي التونسي بطل دورى أبطال أفريقيا مع الزمالك بطل الكونفدرالية.

ورفض مرتضى منصور رئيس الزمالك خوض منافسة السوبر الإفريقي داخل قطر.
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