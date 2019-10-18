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رياضة

عدلي القيعي يكشف عن سبب بيان الأهلي عقب تأجيل لقاء القمة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:08 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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محمد رشاد
كشف عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى، أن اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعالج الأزمات بالحلول القديمة التى تواجدت السنوات الماضية ، رغم تأكيدات مسئولي اللجنة على الالتزام الكامل بجدول الدوري وعدم حدوث الأزمات التي كانت تشهدها البطولة سابقًا.

وأضاف القيعى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الاهلى، أن التسريبات التي أخرجها مسئولو اتحاد الكرة من عدم توافر طاقم تحكيم كانت مؤشرا قويا للخروج والإعلان عن تأجيل مباراة القمة بين الاهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

وأشار الى أن مسئولى فريق الزمالك الطرف الوحيد الذين طالبوا بتأجيل مباراة القمة وذلك من قبل رئيس نادى الزمالك الذي قال: " لو السماء انطبقت على الارض مش هنلعب الماتش ".

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن.
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