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توك شو

ساندرا نشأت تتحدث عن تجربة حوارها مع الرئيس السيسي .. فيديو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:10 ص
ساندرا نشأت
ساندرا نشأت
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت المخرجة ساندرا نشأت، عن تجربة حوارها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة : «كانت فرصة بالنسبة ليا».

وقالت «ساندرا نشأت» خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» إن حوارها مع الرئيس السيسي كانت فرصة، وحرصت على عدم ضياعها خاصة بعد موافقة الرئاسة.

وأوضحت أنها كانت حريصة على النزول والتعامل مع جميع الفئات المجتمعية بكل صدق، وعرض كل هذه الفيديوهات أمام رئيس الجمهورية، كانت أحلى وأصدق خاصة أنه رئيس يختاره الشعب المصري، وبالفعل الرسائل وصلت خاصة ان الرئيس استقبلها كلها بصدر رحب.
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