Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موقف شيكابالا من الزمالك أمام المقاولون بالدوري المصري

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:56 ص
شيكابالا
شيكابالا
Advertisements
أحمد هاني
حصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وقائد فريق الكرة الأول بالنادي على راحة من التدريبات الجماعية اليوم.

وحسب ما كشفه برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": "أن شيكابالا بشكل رسمي خارج مباراة يوم السبت أمام المقاولون العرب، حيث استقر ميتشو المدير الفني على استبعاده حفاظًا على اللاعب بعد إصابته الأخيرة".

وقرر المدير الفني منح شيكابالا راحة من التدريبات بسبب الإصابة التي يعاني منها.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مران الزمالك اليوم .. راحة لـ شيكابالا وعبدالغنى يواصل التدريب وحضور مبكر لـ جابر

ميتشو يطمئن على المصابين الثلاثة فى تدريب الزمالك

شيكابالا يقترب من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك.. تفاصيل

راحة لـ شيكابالا من مران الزمالك

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة..الخطيب في خطر.. رينيه فايلر مطلوب لتدريب منتخب أوروبي.. اتحاد الكرة يحل أزمة القمة

الكاف يكشف موعد إعلان ملعب مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي

مدد مدد يا شيخ العرب .. ماذا يحدث في مليونية السيد البدوي بطنطا|شاهد

تعليق ناري من حازم إمام على أزمة تأجيل المباريات في الدوري

خلال مران الأهلي.. فايلر يحسم الجدل حول عرض تدريب منتخب سويسرا

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة القمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببلوزة أوف شولدر .. ابنة رانيا فريد شوقى تتألق بإطلالة عصرية

صدمة.. طفلة عمرها 10 أعوام تقدم على الانتحار بمنزل عائلتها

بدون مكياج و بملابس كاجوال .. طليقة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها