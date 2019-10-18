موقف شيكابالا من الزمالك أمام المقاولون بالدوري المصري

حصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وقائد فريق الكرة الأول بالنادي على راحة من التدريبات الجماعية اليوم.



وحسب ما كشفه برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": "أن شيكابالا بشكل رسمي خارج مباراة يوم السبت أمام المقاولون العرب، حيث استقر ميتشو المدير الفني على استبعاده حفاظًا على اللاعب بعد إصابته الأخيرة".



وقرر المدير الفني منح شيكابالا راحة من التدريبات بسبب الإصابة التي يعاني منها.



ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.