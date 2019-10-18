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الاتصالات: كارت الفلاح شبيه بـ منظومة الخبز يستهدف وصول الدعم لمستحقيه

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:46 ص
كارت الفلاح
كارت الفلاح
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حمزة شعيب
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن البيانات الحكومية وبيانات المواطنين مؤمنة بشكل كامل، ولا يمكن اختراقها لأنها خلف سدود منيعة، معقبًا: "مؤمنة من الاختراق، لأنها بيانات تخص أسرة المواطن وحالته الصحية، ولها خصوصياتها ولابد من حمايتها من القرصنة".

وتابع وزير الاتصالات، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، أن كارت الفلاح أحد أهم المشروعات التي تشترك فيها وزارة الاتصالات مع وزارة الزراعة والإنتاج الحربي، لحصول الفلاح على جميع الخدمات المدعومة من الجمعية الزراعية، وهذا المشروع يتضمن حصر جميع الحيازات الزراعية، وبالتالي يمكن تخطيط احتياجات المزارع من كيماوي وبذور بشكل أفضل، وتقديم الدعم للفلاح بشكل محكم، وترشيد الإنفاق وحكومة المنظومة الزراعية.

ونوه إلى أن منظومة كارت الفلاح شبيه بمنظومة الخبز لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم تسريبه، مضيفًا أن كارت الفلاح سيكون مربوط بجميع البيانات الخاصة بالمواطن في جميع المؤسسات، معقبًا: "جميع قواعد البيانات ستكون متكاملة".
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