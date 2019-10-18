ليه يحللها لنفسه و يحرمها على غيره...نجم الأهلي يفتح النار على بيان النادي

ن الجميع يجب أن " يضرب تعظيم سلام لاي قرار صادر من الجهات الأمنية".



وتابع نجم الأهلي السابق أن الأهلي استفاد كثيرا الموسم الماضي من تأجيل مباراته أمام الزمالك حيث خاض المباراة بصفقات جديدة قائلا " ليه الأهلي يحللها لنفسه و يحرمها على الزمالك".



وأكمل مصطفي يونس أن السوشيال ميديا هي من تدير كرة القدم المصرية في الوقت الحالي



وتابع أن الزمالك موقفه رائع و جيد عقب الموافقة بشكل كامل على قرار الأمن دون أي اعتراض مشددا أن اتحاد الكرة يجب أن يحدد موعدا جديدا لمباراة القمة في أقرب وقت.





أكد مصطفى يونس نجم الأهلي والمنتخب السابق أن الأهلي يبحث بشكل دائم عن مصلحته فقط مشددا أن البيان الصادر أمس جاء حرصا على الحفاظ على مصلحة النادي دون النظر لأي اعتبارات أخرى.وأضاف مصطفي يونس في تصريحات لقناة تايم سبورت أن الأهلي كان يجب أن يحترم لقرار الأمن مشددا أ