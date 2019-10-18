لبنان.. مظاهرات بالآلاف في بيروت وإطلاق النار على موكب أحد الوزراء.. فيديو وصور

شهدت عدة مناطق بالعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الخميس، عدة مظاهرات حاشدة مناهضة تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.



وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن المتظاهرين قطعوا طريق الرينج، كما شهدت الطرق المؤدية إلى الساحة زحمة سير خانقة، مشيرةً إلى أنه بعد إعادة فتح طريق الرينج توجّه المعتصمون إلى محيط بيت حزب الكتائب في الصيفي، مطالبين الدولة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل بعيدًا من جيوب الفقراء.



كما عمد المتظاهرون إلى قطع جسر المشرفية احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأيضًا تمّ قطع طريق مجدل عنجر- المصنع من محتجين على الضرائب التي أقرت اليوم.



وأثناء خروج موكب وزير التربية اللبناني أكرم شهيّب من مجلس النواب، حاول المعتصمون قطع الطريق أمامه، إلا أنّ أحد المرافقين للموكب أطلق النار في الهواء، ما تسبب بحالة من الهرج والمرج في محيط مجلس النواب، وأثار موجة عضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر البرلماني اللبناني السابق وزعيم الحزب القومي الاشتراكي، وليد جنبلاط، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال فيها: "طلبت من الرفيق أكرم شهيب تسليم الذين أطلقوا النار في الهواء، ونحن تحت القانون لكن نطلب تحقيقًا شفافًا ونرفض الاعتداء على أي كان".



من جانب آخر، أعلن تجمع النقابات والاتحاد العمالي العام اللبناني، أن يوم الجمعة هو يوم إضراب وأنه سيتم جميع المؤسسات والإدارات العامة والخاصة والتجمع في ساحة رياض الصلح عند الساعة التاسعة صباحا وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.



تأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق "واتساب" والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020.



وفي وقت لاحق قالت وسائل إعلام محلية إن الحكومة اللبنانية سحبت الرسوم على المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت التي قررها مجلس الوزراء في وقت سابق، إلا أن وزير الشباب والرياضة اللبناني، محمد فنيش، نفى في تصريحات للـ"نهار" ما قاله وزير الاتصالات محمد شقير، عن موافقة الحكومة على الرسوم على اتصالات "واتساب"، مضيفًا: "أخبرناه أننا نريد درسه وأبلغناه برفضنا التزامًا بعدم المس بكل ما له علاقة بالناس".





















