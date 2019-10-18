دلال عبدالعزيز: ميرفت أمين علمتني إزاى أجيب رجل سمير غانم.. شاهد

كشفت الفنانة دلال عبد العزيز، عن مساعدة الفنانة ميرفت أمين لها فى اصطياد زوجها الفنان سمير غانم، وتوطيد علاقة الحب بينهما حتى إتمام زواجهما.



وأوضحت خلال حوارهما ببرنامج "أنا وبنتي"، المذاع عبر قناة "أون إي"، تقديم الفنان شريف منير، "ميرفت أمين علمتني أجيب رجل سمير غانم، وقالت لي: خلال تصوير أحد الأعمال خارج مصر: اشتري له هدية".



تابعت دلال :"ميرفت أمين مش سهلة، لو كانت حست إني بنت لعبية وبتسلّى كانت طنشتني".



وفى السياق ذاته قالت الفنانة ميرفت أمين: إن نصائحها للفنانة دلال عبد العزيز لنجاح زواجها من الفنان سمير غانم، تكمن في الصبر، والاهتمام، والصدق، لافتة إلى أن علاقة الصداقة بينهما أكثر من علاقة الأخوة.