Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

كابل كهرباء يهدد حياة المواطنين بقرية بيبان بمحافظة البحيرة.. شاهد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:03 ص
قرية بيبان مركز كوم
قرية بيبان مركز كوم حماده بمحافظة البحيرة
Advertisements
احمد قطب
أرسل القارئ نور مندور شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد من سقوط كابل كهرباء، بقرية بيبان مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، يعرض حياة سكان المنطقة للخطر.

وقال مندور في شكواه "نعاني نحن سكان قرية بيبان من سقوط كابل كهرباء بقرية بيبان مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة منذ يومين وتم عمل أكثر من بلاغ فى طوارئ الكهرباء ولكن دون جدوى موضحا أن هذا الكابل يعرض حياة سكان المنطقة للخطر".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
Advertisements

موضوعات متعلقة

أهالي الدلنجات بالبحيرة يستغيثون من كارثة قبل وقوعها

كابلات الكهرباء متهالكة.. أهالي إبراهيم رمضان بشبرا الخيمة يستغيثون

أهالى سيدى بشر بالإسكندرية يستغيثون من غرق الشوارع بمياه الصرف

أهالي الملعب يستغيثون بالكهرباء قبل وقوع كارثة أمام مدرسة القرية.. شاهد

أهالي الإسكندرية يشكون وجود كابلات كهرباء مكشوفة بمنطقة فلمنج

ترشيحاتنا

لا يملك خيارا آخر.. الطبيب المعالج للخطيب يفجر مفاجأة بشأن سر رفضه إجراء جراحة جديدة

مشادة كلامية بين زوج المتبرعة بكبدها لإنقاذه وزوجته على الهواء.. فيديو

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة القمة

يعالج السكتات الدماغية.. مشروب سحري للقضاء على التهابات المسالك البولية

مظاهرات لبنان .. ارتفاع عدد مصابي قوات الأمن إلى 60 شخصا

مصطفى يونس يكشف عن "عيب" الخطيب وأسباب الخلاف بينهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكرانيش ولامع .. شاهد فستان بلقيس فى أحدث جلسة تصوير

محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور

شاهد.. موجة انتقادات واسعة لعروسين على مواقع التواصل.. بسبب البخل