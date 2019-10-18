كابل كهرباء يهدد حياة المواطنين بقرية بيبان بمحافظة البحيرة.. شاهد

أرسل القارئ نور مندور شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد من سقوط كابل كهرباء، بقرية بيبان مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، يعرض حياة سكان المنطقة للخطر.



وقال مندور في شكواه "نعاني نحن سكان قرية بيبان من سقوط كابل كهرباء بقرية بيبان مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة منذ يومين وتم عمل أكثر من بلاغ فى طوارئ الكهرباء ولكن دون جدوى موضحا أن هذا الكابل يعرض حياة سكان المنطقة للخطر".



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