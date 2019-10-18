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أخبار العالم

بيان عاجل من السعودية بشأن مظاهرات لبنان

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:18 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدرت السفارة السعودية لدى لبنان، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلًا حثت فيه رعاياها في لبنان بتجنب أماكن المظاهرات التي تطالب بإسقاط الحكومة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقالت السفارة في بيان لها: "نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصًا على سلامة المواطنين السعوديين، تود السفارة في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات".

في وقت سابق من فجر اليوم، الجمعة، أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اللبناني، إصابة 60 جريحًا من العناصر الأمنية في احتجاجات لبنان.

وطلبت قوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام التظاهر برقي، وعدم اللجوء إلى الفوضى والعنف.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مساء أمس الخميس، قرارا عاجلا بعد اشتعال الاحتجاجات التي اندلعت في بيروت وعدة مناطق أخرى، على خلفية قوانين الضرائب الجديدة المفروضة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" وأمثاله.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الخميس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.

تأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق "واتساب" والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020.
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