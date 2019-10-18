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ثقافة

نادين عبد الغفار: مصر لها دور محوري في الفن المعاصر.. ونهدف لإتاحته للجميع

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:42 ص
نادين عبد الغفار
نادين عبد الغفار مؤسسة أرت دي إيجيبت
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علاء المنياوي
كشفت نادين عبد الغفار مؤسسة أرت دي إيجيبت أنهم يقيمون سلسلة معارض منذ 2017 ،لدعم التراث المصري والترويج له عالميا،بإقامة معارض للفنانين المصريين المعاصرين،يقدمون خلالها مجموعة فريدة من أعمالهم الفنية المركبة،وذلك في الأماكن الأثرية الهامة،وتسليط الضوء على الفن المصري المعاصر،وربطه بالإرث الثقافي والتاريخي لمصر.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق أرت دي إيجيبت لمعرضها الفني الثالث بعنوان"سرديات معاد تخيلها"،وذلك تحت رعاية وزارة الآثار ومنظمة اليونسكو،ويأتي ضمن سلسلة ناجحة من معارضها الفنية السنوية،والتي تُقام في مواقع تراثية مختلفة في جميع أنحاء مصر،ومن المقرر أن يستمر المعرض على 3 أسابيع في شارع المعز.

وقالت:فعالياتنا ومعارضنا تحمل رسالة للعالم بامتداد وتواصل عبقرية الفنان المصري على مر العصور، وامتداد وتنوع الفنون على أرض مصر،ونفخر بالعمل تحت رعاية منظمة اليونسكو للمرة الأولى هذا العام،في الوقت الذى نحتفل فيه بالذكرى الأربعين لإعلان منظمة اليونسكو إدراج شارع المعز ضمن مواقعها التراثية العالمية، وبذكرى مرور 1050 عامًا على تأسيس قاهرة المعز".

وأكدت أهمية الشراكات بين القطاع الحكومي والمؤسسات الخاصة لتقديم مبادرات تحقق أهداف التنمية المستدامة،قائلة:نسعى لإتاحة الفن للجميع،وفى معرض سرديات معاد تخيلها سيكون هناك العديد من الفعاليات والبرامج التثقيفية الفنية والمحاضرات العامة المجانية،ومعارض جانبية في وسط القاهرة بالتعاون مع بعض المعارض الرئيسية بالمنطقة مثل أثر جاليري في جدة، كالفيان جاليري في اليونان وثردلاين جاليري في دبي،بما يخلق حركة ونشاطا ثقافيا في قلب القاهرة ويثرى النشاط السياحي فيها.
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