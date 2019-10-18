نجيب ساويرس: لا أحب أردوغان.. وترامب وصفه بالأحمق

I dont like Ragab Tayeb Erdogan but i like all turkish people even the ones who like him ... but did u ever see a President of any Nation even if its the President of the USA tell another President ...don’t be a fool ?????? — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 18, 2019

سخر رجل الأعمال نجيب ساويرس، اليوم الجمعة، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أنه لا يحبه ويكره للغاية، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه بالأحمق.وقال ساويرس في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لا أحب أردوغان، لكني أحب جميع الشعب التركي حتى الذين يحبون أردوغان، لكن هل سبق لكم أن رأيتم رئيس دولة يصفه الرئيس الأمريكي بأنه أحمق؟".وكان ترامب قد حذر أردوغان في رسالة أرسلها إليه في نفس اليوم الذي شنت فيه تركيا هجومها في شمال سوريا، قائلًا "لا تكن أحمق"، وأنه يخاطر بأن يذكره التاريخ كــ"شيطان".ونشر البيت الأبيض، أمس الرسالة التي أرسلها ترامب إلى أردوغان، في التاسع من أكتوبر الجاري، تزامنًا مع بدء العدوان التركي الغاشم على الشمال السوري، وأضاف "ترامب"، "أنت لا تريد أن تكون مسئولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسئولا عن تدمير الاقتصاد التركي.. وسأفعل ذلك".وتابع "ترامب"، "سوف ينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية، وسوف ينظر إليك الى الأبد كشيطان إذا لم تحدث الأمور الجيدة".وختم ترامب رسالته بنصيحته "لا تكن رجلا متصلبا.. لا تكن أحمق"، مضيفا "سوف أتصل بك لاحقا".