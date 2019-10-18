لبنان يشتعل بالمظاهرات احتجاجًا على الأوضاع المعيشية واتفاق بين أمريكا وتركيا على إنهاء عدوان أنقرة على سوريا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صندوق النقد: مصر استخدمت قرض الـ12 مليار دولار بشكل فعّال

الأمن اللبناني يطلق "المسيل للدموع" لتفريق الاحتجاجات.. ووفاة اثنين أجانب نتيجة الاختناق

مايك بنس: اتفاق على وقف العملية العسكرية التركية في سوريا

ترامب: أنقذنا حلفائنا الأكراد

سوريا الديمقراطية تعلن استعدادها للالتزام بوقف إطلاق النار

الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف الاجتياح التركي للشمال السوري



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بحفل تخرج الدفعة الأولى طب بكلية الطب بالقوات المسلحة، حيث قال إنه "بعد 6 سنوات نشهد تحقيق حلم تخريج أول دفعة من كلية طب القوات المسلحة، والمجاملة فساد، وقد ببدأنا في اعتماد الاختبارات المميكنة وأننا في سبيلنا لتعميمها في كافة كليات الطب في مصر خلال عامين حتى نحيد العمل البشري".



ونقلت "الوطن" عن مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قولها إن مصر استخدمت قيمة القرض المقدم من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار ”بشكل فعّال“، وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد بشكل إيجابي، وسط دعم كبير لبرامج الحماية الاجتماعية، مضيفةً أن "مصر عازمة على استمرار العمل في الإصلاحات، وأن ترشيد دعم الطاقة مكن الحكومة من توفير المزيد من الأموال للتعليم والصحة والاستثمار في التنمية البشرية".



واهتمت "الأنباء" بتصريحات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على أهمية ومحورية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن اللقاءات التي عقدها خلال الزيارة مع مسئولي الإدارة، وفي مقدمتهم نائب الرئيس مايك بنس، تعكس هذه الأهمية، وتؤكد أن هناك رغبة مشتركة من الجانبين في تطوير هذه العلاقات.



على الصعيد الإقليمي والدولي، ركزت "الجريدة" مع المظاهرات الحاشدة التي شهدتها عاصمة لبنان، بيروت، فجر اليوم، حيث قالت إن متظاهرين قطعوا طريق الرينج، فيما شهدت الطرق المؤدية إلى الساحة زحمة سير خانقة، وبعد إعادة فتح طريق الرينج توجّه المعتصمون إلى محيط بيت حزب الكتائب في الصيفي، مطالبين الدولة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل بعيدًا من جيوب الفقراء.



وأفادت "الراي" بأن المتظاهرين أشعلوا النار في إطارات سيارات في ساحة الشهداء واقتحام مبنى إحدى شركات الاتصالات وأحرقوا محتوياته، مشيرةً إلى أن التظاهرات متواصلة في صور والنبطية وصيدا جنوب لبنان، وفي طرابلس والعبودية والبقاع والجبل اللبناني، فيما أطلقت الشرطة اللبنانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في العاصمة بيروت في محاولة لتفريق الحشود، فيما أعلن الصليب الاحمر اللبناني أنه نقل 28 إصابة إلى المستشفيات وعالج 70 حالة ميدانية جراء حالات اختناق أو جراح طفيفة. بينما قالت قوى الأمن الداخلي إن نحو 60 جريحا من عناصرها أصيبوا في هذه التظاهرات.



وقالت "الأنباء" إن اثنين من العمال الأجانب في لبنان لقيا حتفهما اختناقا جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من الاحتجاجات، مضيفة أن فرق الإنقاذ تعمل على سحب الجثتين وإخماد الحريق، مشيرةً إلى أن وزير التربية والتعليم اللبناني، أكرم شهيب أعلن إقفال المدارس والجامعات، فيما أصدر رئيس الوزراء، سعد الحريري، مساء أمس الخميس، قرارا عاجلا بعد اشتعال الاحتجاجات التي اندلعت في بيروت وعدة مناطق أخرى، على خلفية قوانين الضرائب الجديدة المفروضة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" وأمثاله.



ونقلت "القبس" عن وزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، قوله إنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء اللبناني، بشأن الدراسة المرتبطة بضريبة "واتسآب"، مضيفًا أن الحريري "طلب إيقاف الدراسة المتعلقة بواتسآب، وعدم تنفيذ أي شيء ولا رسوم إضافية على واتسآب ولا ما شابه واتسآب"، فيما قال وزير المالية، علي حسن خليل "من حق الناس التعبير عن رفضها بطريقة سلمية، ومن المهم أيضًا أن تعرف الناس أننا لم نوافق على أي قرار حول واتسآب بالأمس، ولا حول غيره من الضرائب".



في سياق آخر، قالت "الوطن" إن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أعلن أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا بشكل تام خلال خمسة ايام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة، مشيرةً إلى العملية العسكرية التركية ستتوقف من أجل السماح بانسحاب القوات الكردية إلى مناطق آمنة بعمق 20 ميلا جنوب الحدود مع تركيا خلال 120 ساعة، وستعلق نهائيا بعد الانسحاب.



وأبرزت "الجريدة" تعليق الرئيس دونالد ترامب على الاتفاق، حيث قال إن الاتفاق "نتيجة مذهلة"، وأنه "أنقذ أرواح الأكراد"، مضيفًا: "الاتفاق على وقف إطلاق النار في سوريا مع تركيا هو نتيجة مذهلة، أردوغان رجل صعب المراس وقد فعل الشيء الصحيح".



وأفادت "الراي" بأن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أعلن استعداد قواته للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الاتفاق يشمل المنطقة الممتدة بين رأس العين (شمال الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة)، حيث شنت تركيا هجومها، لافتا إلى أنه لم تتم مناقشة مصير بقية المناطق.



وقالت "الأنباء" إن مسئول أميركي رفيع المستوى أعلن أن تركيا تعهدت للولايات المتحدة بأن تكون "المنطقة الآمنة" التي تم الاتفاق عليها في شمال سوريا مؤقتة، وبأنها لن تتسبب بنزوح جماعي للسكان، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة حددت المنطقة الآمنة بأنها المنطقة التي تعمل فيها تركيا الآن بعمق 30 كيلومترا في شمال شرق سوريا، مضيفا أن عناصر وحدات حماية الشعب الكردية الموجودة في الجزء الذي تسيطر عليه تركيا ستنسحب إلى جنوب تلك المنطقة.



دوليًا، ذكرت "القبس" أن قادة الاتحاد الأوروبي كرروا مطالبتهم تركيا بإنهاء هجومها على القوات الكردية في شمال سوريا وسحب قواتها من هناك، بعد إعلان أنقرة تعليق عمليتها العسكرية، حيث قالوا: "المجلس الأوروبي أخذ علما بالإعلان التركي الأميركي الليلة بوقف كل العمليات العسكرية، وهو يحض تركيا مجددا على إنهاء عملياتها العسكرية وسحب قواتها واحترام القانون الإنساني الدولي".



وأفادت "الوطن" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن استقالة وزير الطاقة ريك بيري، الذي ورد اسمه في التحقيق المتعلق بعزل الرئيس، وذلك بعد يوم على نشر مقابلة قال بيري فيها إنه تواصل مع المحامي الخاص للرئيس رودي جولياني بناء على أوامر من ترامب حول قضية فساد في أوكرانيا.