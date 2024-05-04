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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مخدرات بـ 3,5 مليون جنيه .. حملات مكبرة على تجار الكيف ببورسعيد

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة مروجى المواد المخدرة وذلك إدراكا منها بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن بورسعيد قيام (عدة عناصر إجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذين من دوائر أقسام شرطة (الزهور – الضواحى – أول الجنوب) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3 عاطلين - لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزهور وبحوزتهم (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الآيس – كيلو جرام لمخدر الهيروين – كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر البودر – فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزهور.. وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الشابو) وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الضواحى.. وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتمكنت الحملات من ضبط(عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزهور.. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش) كما تم ضبط (3 عاطلين - لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول الجنوب.. وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الهيروين).

ونجحت الحملات من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول الجنوب.. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الآيس) وضبط (4 أشخاص "بينهم سيدتان - لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الضواحى.. وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الآيس – كمية لمخدر الهيروين – 1000 قرص من عقار الترامادول المخدر – مشغولات ذهبية – سيارة) و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 3,5 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر الترامادول المخدر المخدرات أمن بورسعيد

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