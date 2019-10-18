Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مادورو يعتبر انتخاب فنزويلا لمقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "انتصارا"

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:58 ص
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
Advertisements
أ ش أ
وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو انتخاب بلاده لشغل مقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالانتصار.
وكتب مادورو - على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم /الجمعة/ - "انتصار في الأمم المتحدة! 105 أصوات تؤيد دخول فنزويلا إلى مجلس حقوق الإنسان كبلد حر وسيادي".

وقبيل ذلك، رحب النائب العام الفنزويلي طارق وليام صعب "بهذا النجاح المهم"، وأعلن في الوقت نفسه الإفراج عن 24 معارضا، بدون ان يكشف هوياتهم أو عقوباتهم.

وأضاف أنه تم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين بموجب اتفاق بين حكومة مادورو وأحزاب أقلية معارضة لا تضم رئيس البرلمان خوان غوايدو.

في المقابل، رأى غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة أن الأمم المتحدة "سمحت لديكتاتورية مادورو بشغل مقعد غارق في الدماء". وأضاف أن الأمم المتحدة "فقدت مصداقيتها" باتخاذها هذا القرار.
يشار إلى أن فنزويلا انتخبت لشغل مقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للفترة 2020-2022 في تصويت في الجمعية العامة.

وحصلت كراكاس على 105 أصوات، وعلا التصفيق عند إعلان النتيجة التي حصلت عليها في التصويت لاختيار 14 عضوا جديدا في المجلس الذي يضم 47 بلدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

يستدرجون شواذ عـبر فيسبوك لسرقتهم.. حبس عصابة السرقة في الجيزة

عدلي القيعي يكشف عن سبب بيان الأهلي عقب تأجيل لقاء القمة

في ظل اشتعال أزمات الدوري.. حازم إمام يوجه رسالة صادمة لـ جماهير الكرة المصرية

لا يملك خيارا آخر.. الطبيب المعالج للخطيب يفجر مفاجأة بشأن سر رفضه إجراء جراحة جديدة

الإفتاء تجيب على أسئلة حول استمرار عذاب القبر إلى قيام الساعة.. فيديو

مصطفى يونس يكشف كيفية دخول الخطيب العمل الإداري في الأهلي رغم رفض صالح سليم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكرانيش ولامع .. شاهد فستان بلقيس فى أحدث جلسة تصوير

محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور

شاهد.. موجة انتقادات واسعة لعروسين على مواقع التواصل.. بسبب البخل