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رياضة

الاتحاد يسعى لتعميق جراح وادي دجلة في الدوري.. اليوم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:05 ص
فريق الاتحاد
فريق الاتحاد
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محمد السعيد
يستضيف فريق الاتحاد نظيره ووادي دجلة، اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الاتحاد لمواصلة انتصاراته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بينما يطمح وادي دجلة في خط الثلاث نثاط بتحسين وضعه في جدول ترتيب الدروي المتتاز.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصسد 6 نقاط من فوزين وتعادل، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 16 بنقطة وحيدة، بهزمتين وتعادل وحيد.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الممتاز، الإسماعيلي مع حرس الحدود في تمام الثامنة مساء.
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