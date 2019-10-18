أعراض مرض القلب المبكر.. 13 عرضا ينتهى بنوبة قلبية

أعراض مرض القلب المبكر تصاحبها دائما بعض علامات التحذير من الأزمة القلبية، وبعض النوبات القلبية المفاجئة والمكثفة، والتى يجب عدم إهمالها وضرورة الإلمام بها، والذهاب إلى الطبيب المعالج فورا، لذلك نرصد فى السطور التالية أعراض مرض القلب المبكر.



تتمثل أعراض مرض القلب المبكر فى:



1- عدم الراحة في الصدر، حيث تتضمن معظم الأزمات القلبية الانزعاج في مركز الصدر الذي يستمر لأكثر من بضع دقائق أو قد يزول ثم يعود، فضلا عن الشعور بالضغط غير المريح أو الضغط أو الامتلاء أو الألم.



2- عدم الراحة في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم، يمكن أن تشمل الأعراض الألم أو الانزعاج في أحد الذراعين أو كليهما، الظهر، الرقبة ، الفك أو المعدة.



3- ضيق في التنفس، يمكن أن يحدث هذا مع أو بدون ألم في الصدر.



4- التعرق أو الغثيان أو الشعور بالدوار.



اعراض أمراض القلب نتيجة التهابات القلب



هذا الالتهاب ناجم عن التهاب الغشاء الداخلي الذي يفصل بين غرف وصمامات القلب، حيث تتمثل أعراضه فى:



1- حمى

2- ضيق في التنفس

3- ضعف أو تعب

4- تورم في الساقين أو البطن

5- التغييرات في إيقاع قلبك

6- السعال الجاف أو المستمر

7- طفح جلدي أو بقع غير عادية



أسباب مرض القلب المبكر

1- وصول عدوى بكتيرية

2- الفيروسات

3- طفيليات

4- الحمى الروماتيزمية

5- التهاب الشغاف المعدي

6-اضطرابات النسيج الضام

7- عدم انتظام ضربات القلب نتيجة مرض الشريان التاجي

8- ارتفاع ضغط دم

9- الإصابة بداء السكري

10- التدخين

11- الإفراط في استخدام الكحول أو الكافيين

12- تعاطي المخدرات

11- ضغط عصبى

13- بعض الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، والأدوية الموصوفة، والمكملات الغذائية والعلاجات العشبية



طرق الوقاية من مرض القلب المبكر



لا يمكن منع أنواع معينة من أمراض القلب، مثل عيوب القلب، إلا أنه يمكن الوقاية من أنواع أمراض القلب عن طريق بعض الأساليب الصحية:



1- الإقلاع عن التدخين.

2- السيطرة على الظروف الصحية الأخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم والسكري.

3- الالتزام بالتمارين الرياضية 30 دقيقة يوميًا في معظم أيام الأسبوع

4- تناول نظام غذائي قليل الملح

5-الحفاظ على وزن صحي

6- الحد من الإجهاد

7-ممارسة النظافة الجيدة