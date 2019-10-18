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تعليم

افتتاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية .. الأحد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:58 ص
أسبوع شباب الجامعات
أسبوع شباب الجامعات الإفريقية
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نهلة الشربيني
يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد غدٍ الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول 2019، والذي تنظمه جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة ورئيس اللجنة العليا للأسبوع، وذلك خلال الفترة من 19-25 أكتوبر الجارى باستاد أسوان الرياضي.

ويهدف أسبوع شباب الجامعات الإفريقية إلى تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الجامعات الإفريقية، وتشجيع الحوار الثقافي بين الطلاب الأفارقة، وإنشاء شبكة معلومات متحدة وقوية للقيادات الشبابية بإفريقيا، وتبادل الثقافات بين شباب الجامعات الإفريقية، وذلك من خلال التكامل بين مؤسسات التعليم العالي بإفريقيا عن طريق الألعاب الرياضية والفرق الثقافية وتبادل الخبرات ونشر التعايش المشترك.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات الأسبوع، 21 دولة إفريقية ومنها: نيجيريا، والسودان، وتشاد، والكاميرون، وكوت ديفوار، وإفريقيا الوسطى، وتنزانيا، فضلًا عن مشاركة 22 جامعة مصرية.

يذكر أن أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول يعد مناسبة قومية يلتقى فيها المتميزون من شباب الجامعات الإفريقية في مختلف أنواع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، التي تتضمن تنظيم العديد من المسابقات الرياضية والثقافية والمبادرات المجتمعية.
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