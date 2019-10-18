بعد خطفها الأنظار في نصيبي وقسمتك .. معلومات عن ميرنا نور الدين

حققت حكاية «حبيبتي من تخون» ضمن حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك» نجاح كبير جدًا عبر السوشيال ميديا فور عرضها على شاشات التلفاز، كما استطاعت بطلة الحكاية الفنانة ميرنا نورالدين، جذب الانتباه إليها بعد تأديتها الشخصية ببراعة شديدة، وهذه أبرز المعلومات عنها:



شاركت في الأعمال الآتية:



1 - تحت السيطرة بشخصية نيفين

2 - سقوط حر

3 - نوايا بريئة

4 - في بيتنا ضيف

5 -عائلة الحاج نعمان

6 - الحصان الاسود

7 - هوجان

8 - طلقة حظ

9 - سك على اخواتك

10 - فوق السحاب



ومن ثم قدمت ميرنا، شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع الفنان طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك".



يذكر أن ميرنا نورالدين ولدت في القاهرة لكنها عاشت في أمريكا من أجل دراستها، ومن ثم اختارت أن تستكمل دراستها في مصر وحصلت على شهادة تخرجها من كلية الآداب اللغة الإنجليزية.