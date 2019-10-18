من الحرائق للاحتجاجات.. لماذا اشتعلت الأوضاع في لبنان

على مدار الساعات الماضية شهدت لبنان موجة واسعة من الاحتجاجات، لم تهدأ حتى ظهر اليوم، دفعت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى إلغاء اجتماع الحكومة الذي كان مقررا له اليوم في القصر الجمهوري بقرية بعبدا المطلة على العاصمة اللبنانية بيروت.





الاحتجاجات اللبنانية التي بدأت منذ الأمس، في مناطق عدة في لبنان، جاءت اعتراضا على ما وصفه المحتجون تدني الأوضاع الاقتصادية، ومرور البلاد بأزمة اقتصادية خانقة، دفعت الحكومة اللبنانية للتوجه لإقرار ضرائب جديدة على المواطنين، وسط توقعات باحتمال تراجع قيمة العملة المحلية اللبنانية "الليرة اللبنانية"، والتي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار.





سبب الاحتجاجات في لبنان



