كيف يغفر الله لك كل ذنوبك كأن لم تفعلها؟ .. بهذا العمل
أحكام مُتفاوتة .. القصة الكاملة في قضية رشوة مياه أسوان
الفنان محمد التاجي يكشف مستجدات حالته الصحية وموعد خروجه من المستشفى
رغم انتهاء العدوان الإسرائيلي .. خطر كبير يُهدّد النازحين في غزة |تفاصيل
منظمة حقوقية: أداء مصر الدبلوماسي يعكس التزامها بالمبادئ الدولية وحماية الحقوق الإنسانية
اغتيال صفاء المشهداني المرشح في انتخابات البرلمان العراقي
160 جنيهًا .. أسعار الذهب تواصل الارتفاع وسط تجدّد التوترات التجارية بين أمريكا والصين
هل شراء شقة عبر البنك يعد ربا بسبب الفائدة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
«تشارلي كيرك» يتسبّب في إلغاء تأشيرات 6 أجانب في الولايات المتحدة لهذا السبب
عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025
ماذا تقول في دعاء الشكر لله؟.. كلمات من هدي النبي تمنحك البركة
حوادث

تفاصيل جديدة بشأن حبس 3 عاطلين وسيدة بتهمة سرقة السيارات بالمقطم

مصطفي رجب

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس 3 عاطلين وسيدة تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج في منطقة المقطم، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المقطم يفيد بضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وسيدة) بدائرة القسم لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش – السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مالك أحدهم").

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تجديد حبس 3 عاطلين سرقة

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

أحمد موسى

كواليس أزمة كادت تعصف باتفاق غزة.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن جلسة الأربعاء

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادى أبوتشت بقنا

إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادى أبوتشت بقنا

ترامب في الكنيست

كلمة ترامب في الكنيست: اليوم سكتت البنادق والفجر التاريخي للشرق الأوسط يبدأ

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

محافظة دمياط

السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بدمياط تتلقى معاملات الكارتة المجمعة

من مطبخك إلى جمالك وصحتك.. تعرفي على فوائد خل التفاح المذهلة

استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
مشروب صحي غني بمضادات الأكسدة.. طريقة عمل عصير التوت البري بعدة نكهات

عصير التوت البري
سر الرشاقة والمناعة القوية.. فوائد الكمثرى المذهلة لصحتك وجمالك

فوائد الكمثرى لصحتك وجمالك
حلول فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تنقذك من الإحراج اليومي

أسباب رائحة الفم الكريهة
قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

