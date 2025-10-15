تفاصيل جديدة بشأن حبس 3 عاطلين وسيدة بتهمة سرقة السيارات بالمقطم

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس 3 عاطلين وسيدة تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج في منطقة المقطم، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المقطم يفيد بضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وسيدة) بدائرة القسم لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش – السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مالك أحدهم").

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.