أمر إذا فعلته يوميا يمنحك 1000 حسنة من الله تعالى .. تعرف عليه

نصح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المسلمين أن يواظبوا على التسبيح كل يوم لأنه أمر يكثر من الحسنات للعبد ويقربه من ربه تعالى.



واستشهد وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بمسجد أحمد البدوي بطنطا، بما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ؟ فسأله سائل من جلسائه : كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال: يسبح مائة تسبيحة ، فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف خطيئة"، منوها أن التسبيح كل يوم 100 مرة يمنح المسلم 1000 حسنة.



وأشار إلى أن ذكر الله دليل على الإقبال على الله وصدق الإيمان مع الله، أما الإعراض عن الله فنعوذ بالله منه لأن الله يقول {وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ}.



وأوضح، أن القلوب الذاكرة هى قلوب آمنة مطمئنة وأما غير الذاكرة فلا يمكن أن تحيا حياة هنيئة أبدا لأن الله قال في كتابه {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا}.