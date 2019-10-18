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محافظات

تضامنًا مع شهيد الشهامة.. هاشتاج #راجح_قاتل ينتشر على حوائط قنا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:28 م
هاشتاج #راجح_قاتل
هاشتاج #راجح_قاتل ينتشر على حوائط قنا
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يوسف رجب
شهدت قضية الشاب محمود البنا، الذى قتل غدرًا على يد المدعو محمد راجح و ثلاثة آخرين، تفاعل عدد كبير من أبناء قنا، مثل بقية محافظات الجمهورية، لما حملته وقائع القضية من شهامة وخلق رفيع للقتيل، وندالة وتعجرف من قبل القاتل.

وصباح اليوم شهدت شوارع محافظة قنا، تضامن الشباب مع المجنى عليه، بكتابة هاشتاج #راجح_قاتل على جدران عدد من شوارع مدينة قنا.

فيما لا تزال مواقع التواصل الاجتماعى تثير ضجة كبيرة، وسط مطالبات بإعدام المتهمين حتى تنطفئ نار الغضب المشتعلة، مؤكدين ثقتهم في القضاء المصرى للقصاص العادل من الجناة.

يذكر أن الشاب محمود البنا، قتل أثناء معاتبته لشاب يعتدي على إحدى الفتيات بمحافظة المنوفية، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من جانب المواطنين الذين طالبوا بإعدام المتهمين.
تضامنًا مع شهيد الشهامة.. هاشتاج #راجح_قاتل ينتشر على حوائط قنا
تضامنًا مع شهيد الشهامة.. هاشتاج #راجح_قاتل ينتشر على حوائط قنا
تضامنًا مع شهيد الشهامة.. هاشتاج #راجح_قاتل ينتشر على حوائط قنا
تضامنًا مع شهيد الشهامة.. هاشتاج #راجح_قاتل ينتشر على حوائط قنا
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