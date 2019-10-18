برلماني: تذبذب أسعار الذهب دليل ضعف الاقتصاد العالمي

أكد النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن تذبذب أسعار الذهب، يدل على أن هناك عدم استقرار في الاقتصاد العالمي ككل، وهناك حالة من الضعف تسيطر عليه.



وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان في تصريحات خاصة،: إن "التذبذب في الأسعار العالمية إشارة قوية على أن هناك حالة من عدم الاستقرار يشعيشها اقتصاد الدول الكبرى، وهذا ينعكس بشكل كبيرى على اقتصاد الدول النامية، لكن هذا لم يحدث في مصر، فهي تمر بحالة تعافي كبيرة".



وأضاف النائب عاطف مخاليف أنه مع تعافي الاقتصاد العالمي، سوف تزداد أسهم مصر الاقتصادية عالميًا، ويحقق ازدهارًا كبيرًا، لاسيما في ظل التنبؤات الكبيرة المبنية على مؤشرات واقعية، والتي تقول بأن الاقتصادي المصري سوف يكون من أقوى اقتصادات العالم.



وتحدث عضو البرلمان على مستقبل أسعار الذهب، مشيرًا إلى أنه لا يمكن توقع حاليا الأسعار الذي يثيبت عليها، ارتفاعًا وانخفاضًا.



وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 ارتفاعا طفيفا بلغ حوالي جنيه عن اسعار امس الخميس، حيث وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 680 جنيها وذلك وفق موقع "جولد برايس توداي" المتخصص.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 777 جنيها.



وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 583 جنيها ، بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 نحو 453 جنيها.



وسجل سعر الجنيه الذهب 5435 جنيها بارتفاع 4 جنيهات عن أمس، وكيلو الذهب نحو 680,480 ألف جنيه و أوقية الذهب عيار 21 نحو 5,435 ألف جنيه.