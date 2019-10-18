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رياضة

صدمة قوية.. ثلاثي الزمالك يغيبون عن مواجهة المقاولون العرب

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:31 م
صدى البلد
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ملك موسي
كشف الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تقلص فرص الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة وعمر السعيد فى اللحاق بمباراة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد السلام.

وأوضح أن الثلاثي يعانون من الإصابات المختلفة التى لحقت بهم وتهدد تواجدهم ضمن قائمة الفريق الأبيض فى لقاء الغد، وسيحسم الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض، أمر الثلاثى بعد مران اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يعلن الصربى ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك خلال الساعات المقبلة، عن قائمة الزمالك التى ستدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والتى يعد الثلاثى أبرز المهددين بالاستبعاد منها للإصابة.
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