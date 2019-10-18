محمد قبلاوى يرأس لجنة تحكيم جائزة العمل الأول في أيام قرطاج السينمائية

يترأس مؤسس ومدير مهرجان مالمو للسينما العربية المخرج محمد قبلاوي، لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول (جائزة الطاهر الشريعة) في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي (أيام قرطاج السينمائية) في دورته الثلاثين المنعقدة بين 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2019.



هذا وتضم اللجنة التي تمنح جائزة تحمل اسم مؤسس المهرجان كل من الممثلة والمنتجة التونسية أنيسة داوود، التي عرضت تجربتها الأولى في الإخراج "خوذو عيني" وهو فيلم قصير في نصف شهر المخرجين في مهرجان كان السينمائي 2018، والمخرج الرواندي جويل كاراكيزي، السينمائي المغامر والملم بقضايا القارة السمراء والذي سبق وأن توج فيلمه "شفقة الأدغال" بجائزة الحصان الذهبي لمهرجان السينما الأفريقية (فيسباكو) سنة 2019.



هذا وعلق قبلاوي عن ترأسه لجنة تحكيم الفيلم الأول في مهرجان قرطاج قائلًا: "إن هذا شرف كبير لي، وأشكر القائمين على مهرجان قرطاج لهذه الثقة التي منحوني إياها، خاصة وأن هذه المسابقة من أهم مسابقات المهرجان في ظل حملها اسم الشريعة الذي أسس المهرجان عام 1966، الثقة التي أريد أن أربطها بالمكانة التي اكتسبها مهرجان مالمو للسينما العربية على مدى تسعة أعوام مضت بين الأوساط السينمائية في العالم.



هذا ويعد مهرجان قرطاج المعروف بأيام قرطاج السينمائية أقدم مهرجان سينمائي عربي وأفريقي، تأسس عام 1966 ببادرة من الطاهر شريعة، وظل طويلًا ينتظم بتونس كل سنتين خلال شهر أكتوبر، قبل أن يصبح في 2015 مناسبة سنويّة يكون موعدها مع الجمهور ما بين شهر أكتوبر ونوفمبر من كلّ عام.



وتشرف على المهرجان لجنة يرأسها وزير الثقافة وتتكون من مختصين في القطاع السينمائي.



أيام قرطاج السينمائية هو أقدم مهرجان سينمائي في دول الجنوب لا يزال يعقد دوراته بانتظام. وتنعقد الدورة الثلاثون من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل.