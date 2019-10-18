ماكرون: علمت بقرار ترامب بشأن سوريا من تويتر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه علم بانسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا من خلال تغريدات ترامب على تويتر.



وفي كلمة للصحفيين خلال قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "مثل الجميع علمت في تغريدة أن الولايات المتحدة قررت سحب قواتها".



وتابع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "اعتقدت أننا في حلف شمال الأطلسي، وأن الولايات المتحدة وتركيا أيضا في حلف شمال الأطلسي"، واصفا التدخل العسكري التركي في سوريا بـ"الحماقة".



وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تفاجئ بانسحاب القوات الأمريكية وبدء العدوان التركي رغم أنهم جميعا حلفاء في الناتو.



واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية في سوريا خطأ جسيم من الناتو والغرب.