وزيرة الداخلية اللبنانية تناشد المواطنين تفادى عناصر الدفاع المدني

طالبت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن المواطنين عدم التعرض لعناصر الدفاع المدني الذين يؤدون واجبهم.



وقالت الحسن في تغريدة على تويتر "أتوجه بنداء إلى المتظاهرين عدم التعرض لعناصر الدفاع المدني المنتشرين على الطرقات للقيام بواجبهم الإنساني والوطني من أجل تأمين السلامة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين في ممتلكاتهم وأرواحهم."



وتابعت "أناشدهم مجددًا عدم التعرض للأملاك العامة والخاصة وتفادي أعمال التكسير".



كانت ريا الحسن قد أكدت في وقت سابق أن القوات الأمنية يوف تتعامل بما يمليه عليه واجبها للحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم.



وشهد اليوم الثاني من احتجاجات لبنان اشتباكات وأعمال عنف وتكسير وجهات محال ومصارف في العاصمة بيروت وغيرها من المدن اللبنانية.