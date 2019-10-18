Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزيرة الداخلية اللبنانية تناشد المواطنين تفادى عناصر الدفاع المدني

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:06 م
ريا الحسن وزيرة الداخلية
ريا الحسن وزيرة الداخلية اللبنانية
Advertisements
رحيم يسري
طالبت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن المواطنين عدم التعرض لعناصر الدفاع المدني الذين يؤدون واجبهم.

وقالت الحسن في تغريدة على تويتر "أتوجه بنداء إلى المتظاهرين عدم التعرض لعناصر الدفاع المدني المنتشرين على الطرقات للقيام بواجبهم الإنساني والوطني من أجل تأمين السلامة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين في ممتلكاتهم وأرواحهم."

وتابعت "أناشدهم مجددًا عدم التعرض للأملاك العامة والخاصة وتفادي أعمال التكسير".

كانت ريا الحسن قد أكدت في وقت سابق أن القوات الأمنية يوف تتعامل بما يمليه عليه واجبها للحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم.

وشهد اليوم الثاني من احتجاجات لبنان اشتباكات وأعمال عنف وتكسير وجهات محال ومصارف في العاصمة بيروت وغيرها من المدن اللبنانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلسلة من الحرائق الكبيرة تجتاح الأراضي اللبنانية

لبنان يطلب الاستعانة بإيطاليا واليونان والأردن لإخماد الحرائق

بـ علم محروق.. الجيش الإسرائيلي يبعث رسالة إلى لبنان تزامنا مع موجة الحرائق

حرايق لبنان توجع بلاد الأرز .. النيران تلتهم مئات الآلاف من الأشجار .. الدفاع المدني يفشل في السيطرة .. والحادث يكشف ضعف الحكومة والاستعدادات للطوارئ

الصحف السعودية.. تركيا تقصف رأس العين رغم وقف إطلاق النار.. وتصاعد الاحتجاجات في لبنان

السفارة المصرية بلبنان تدعو المواطنين المصريين إلى توخي الحذر والابتعاد عن مناطق التجمعات

ترشيحاتنا

بعد سنتين ارتباط.. حكم صادم على شاب كسر جمجمة حبيبته

المحامي محمد الباقر يشيع جنازة والده في حراسة الداخلية

أسعار نيسان من الوكيل بتحديث اليوم

وفاة مصري وطفليه حرقًا داخل سيارة في السعودية

ربنا يخليك لينا.. محمد الجارحي يوجه رسالة إلى الخطيب

الأهلي يسلم جوائز الأفضل لـ حسين الشحات وجونيور أجاي | شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مشجر قصير.. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

البابا تواضروس: مصر وفرنسا تجمعهما علاقات قوية من التفاهم والمحبة|صور

حادث مأساوي.. مراهق في الـ16 ينتحر بسبب تعذيب والده لوالدته.. شاهد